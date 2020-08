Rossi, missione rimonta a Spielberg. La Suzuki svetta nelle Libere 3

GP STIRIA MOTOGP LIBERE 3

Sarà l'ennesima qualifica tutta in salita per Valentino Rossi che ha chiuso in 15esima posizione il terzo turno di prove libere del GP della Stiria, sesto appuntamento del Motomondiale, e dovrà quindi iniziare le prove ufficiali dal Q1. In cima alla classifica lo spagnolo della Suzuki Joan Mir, con 151 millesimi di vantaggio sul leader del Mondiale Fabio Quartararo. Terzo a 154 i millesimi il giapponese Nakagami (Honda LCR) e identico ritardo al millesimo per Andrea Dovizioso.

Un errore nel tentativo decisivo, alle battute finali del terzo turno di prove libere, costa a Valentino Rossi il passaggio dal Q1 del primo pomeriggio per poter ambire a raggiungere le altre tre Yamaha nella caccia alla pole position. Valentino non è andata al di là del 15esimo tempo, a mezzo secondo da Joan Mir (secondo nel GP d'Austria di domenica scorsa) ed autore del miglior tempo con 1.23.456. Mancato da Rossi, il passaggio diretto alla fase calda delle qualifiche è riuscito invece al pilota che ne prenderà il posto sulla M1 factoy nel 2021, vale a dire Fabio Quartararo, che ha staccato la seconda prestazione a 151 millesimi da Mir.

Distacco identico al millesimo (154) per Takaaki Nakagami, in grande forma con la Honda LCR e per il vincitore di domenica scorsa. Seguono Maverick Vinales, Pol Espargaro con la KTM factory, Miguel Oliveira con quella Tech3 Franco Morbidelli con la Yamaha Petronas. Nono tempo per la Suzuki di Alex Rins e, a chiudere la top ten, decimo per Jack Miller, caduto nel finale della sessione.(13esimo e 18esimo) ma peggio ancora le Honda HRC di Alex Marquez e Stefan Bradl , 20esimo e 21esimo, terzultimo e penultimo ... Per finire,, che ha avuto l'ok dei medici e potrà quindi prendere parte al GP di domani. Partendo però dalla corsia dei box, sanzione comminata al francese del Team Avintia per guida irresponsabile in occasione dell'incidente di domenica scorsa con Morbidelli,