Quartararo: "Fiducia nella Yamaha dopo i test"

MOTOGP

Il francese spera di riprendersi il titolo: "Sappiamo come lavorare per la sprint race". Morbidelli: "Tutto è possibile"

Bagnaia chiude i test davanti a tutti











































































© Getty Images 1 di 39 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Lo scorso anno ha lottato fino all'ultimo GP, ma alla fine si è dovuto inchinare allo strapotere Ducati e alla grande rimonta di Bagnaia, consegnando loro il titolo della MotoGP. Fabio Quartararo, però, spera che la cose quest'anno vadano in modo diverso e confida in una Yamaha più competitiva. "Finalmente sta per iniziare la stagione 2023 e non vedo l'ora. Il test di Portimao di due settimane fa si è concluso con una nota positiva, quindi affrontiamo questo fine settimana con fiducia", ha detto il francese.

Vedi anche Motogp Il Diablo ci mette la coda: esperimenti Yamaha, Quartararo unica spina nel fianco Ducati? "Abbiamo un'idea su cosa dobbiamo lavorare durante la sessione del venerdì in preparazione della prima sprint race in assoluto del sabato. È passato molto tempo dall'ultima gara, quindi sono sicuro che i tifosi siano molto impazienti di rivederci in azione. Non vedo l'ora di vederli in pista", ha aggiunto.

Morbidelli: "Tutto è possibile"

Chi dovrà dare una risposta al pessimo 2022 è Franco Morbidelli, al secondo anno sulla M1 ufficiale e in odore di "esonero" se i risultati non dovessero ancora arrivare. "Durante la lunga pausa invernale, la Yamaha ha preparato molti elementi da testare. Abbiamo provato molte cose e raccolto quanti più dati possibili. Nell'ultima settimana, dopo il test ufficiale di Portimao, i dati sono stati analizzati e la squadra è pronta a partire. L'atmosfera nella squadra è sempre piacevole, ma ora c'è un'eccitazione in più nell'aria perché sta per iniziare la nuova stagione. È una tabula rasa, tutto è possibile e faremo del nostro meglio", le sue parole.