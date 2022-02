Quartararo: "Bello essere campione ma si riparte da zero". Morbidelli: "Ginocchio in buone condizioni, non vedo l'ora!"

MOTOGP

Il campione in carica ed il pilota italiano attesi al primo confronto in pista con la concorrenza nella prima sessione di test del 2022.

Stefano Gatti

Alla vigilia dei primi test precampionato di Sepang, il team ufficiale Monster Energy Yamaha ha lanciato la propria "campagna" 2022 che per forza di cose prevede la caccia alla riconferma di Fabio Quartararo (campione in carica) ed una nuova sfida alla Ducati che nel 2021 - sia livello di Costruttori che di Team - ha battuto la Casa giapponese ed il suo team "factory". Per farlo, Yamaha punta molto su Franco Morbidelli che a metà della scorsa stagione ha già fatto il suo debutto al fianco del "Diablo" e deve mettersi alle spalle l'infortunio che gli ha impedito nel 2021 di andare oltre la ventunesima piazza finale. La Yamaha va a caccia del bis





























































FABIO QUARTARARO

"La pausa invernale è stata piuttosto lunga ma mi sono tenuto impegnato tutto il tempo. Ho presenziato a molti eventi senza però mai smettere di allenarmi. Quindi un sacco da fare ma in senso buono. Non vedo l'ora di iniziare la nuova stagione, montare in sella e migliorare ancora. Abbiamo vinto il titolo l'anno scorso, ed è stato bello. Nessuno me lo può portare via ma ora si tratta di ripartire da zero. Il titolo 2021 è alle spalle, dobbiamo concentrarci sul nuovo campionato. L'anno scorso l'emergenza sanitaria aveva ridotto i test precampionato ai minimi termini. Ho un anno di esperienza in più con il team Yamaha ufficiale, ci conosciamo e lavoriamo bene. Conosciamo la nostra forza e i punti deboli da migliorare, e questo servirà nei test di Sepang e Mandalika".

FRANCO MORBIDELLI

"L'anno scorso è stata tutta una questione di mostrare forza mentale insieme al lavoro necessario per migliorare quella fisica. Non è stato facile recuperare dall'intervento al ginocchio ma tutto quel lavoro verrà utile all'inizio di questa stagione. Abbiamo già dei dati sui quali lavorare e conosco già moto e squadra. Mi sono sempre trovato bene sulla Yamaha, ma questa M1 è molto dolce. Con il ginocchio in buone condizioni, non vedo l'ora di montare in sella. Sono molto curioso di vedere come continuerà la nostra progressione. E non vedo l'ora di ritrovare tutta la squadra ai test. L'atmosfera era molto buona l'anno scorso, quindi vediamo quanti passi avanti possiamo fare durante le prove invernali".

MASSIMO MEREGALLI (Monster Energy Yamaha MotoGP’s Team Director)

"Siamo molto felici di aver vinto il titolo piloti l'anno scorso con Fabio. Detto questo, la pressione intorno a noi è aumentata. Siamo consapevoli del fatto che vincere una volta è relativamente facile rispetto a ripetersi. Quindi, la sfida si scalda! Si riparte da zero e davanti abbiamo una lunga stagione da ventuno Gran Premi. Non possiamo abbassare la guardia: ci dobbiamo concentrare sulla nuova missione se vogliamo confermarci. Il morale della squadra è alto, l'atmosfera non è mai stata migliore. I nuovi elementi che si sogno aggiunti al team si sono già integrati alla perfezione. Come Team Director non potrei chiedere uno staff migliore per andare di nuovo a caccia del titolo. In più abbiamo una formazione di piloti fortissima. Fabio e Franco sono talenti indiscussi ed il loto stile si adatta alla nostra moto. Il primo cercherà di confermare il suo titolo, il secondo non vede l'ora di mettere in mostra tutto il suo potenziale, ora che si avvicina al pieno recupero dal suo infortunio. Insomma, siamo pronti alla sfida".