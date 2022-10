Qualifiche Phillip Island, Quartararo: "Sorpassare non sarà facile". Bastianini: "Faccio fatica"

motogp australia

A Phillip Island Quartararo è l'"ultimo" dei contendenti al titolo nelle prime due file

Phillip Island, le immagini delle qualifiche





























































1 di 32 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa 1 di 32 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Quartararo punta forte su Phillip Island, con la speranza di poter tornare a sorridere dopo un periodo no in sella alla sua Yamaha. Dalla quinta posizione in seconda fila, il leader del Mondiale si è detto comunque soddisfatto della sua qualifica, nonostante sia il più attardato in griglia di partenza tra i contendenti al titolo: "Sono contento perché era difficile, ho fatto un bel tempo da solo e il passo non è male. In FP4 mi sono trovato bene con la hard, ho provato anche la soft, ma dobbiamo stare attenti con le gomme".

"Possiamo andare molto forte, ma il problema è che non si sa quale potrà essere il passo gara per il consumo delle gomme. Sarà difficile sorpassare, non ci sono tanti punti dove farli ma sarà interessante" ha spiegato l'iridato francese.

BASTIANINI: "SONO MOLTO ARRABBIATO"

Si ferma al Q1 la corsa in qualifica di Enea Bastianini, che partirà 13° dopo essere stato ostacolato dalla KTM di Oliveira nel finale: "Oliveira mi ha ostacolato, ma comunque stavo già facendo fatica e arrabbiarsi non ha senso. Non riesco a risolvere i miei problemi, la moto è strana in curva. Stiamo cercando di capire, speriamo di risolvere in vista della gara. Vogliamo rimboccarci le maniche per cercare di fare bene in gara. Qui non sono mai stato veloce, ma ora non riesco a gestire i movimenti e faccio fatica. Devo lavorare negli ingressi nei curvoni, non riesco a governare la moto come vorrei".