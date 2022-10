Qualifiche Phillip Island, Bagnaia: "Il passo per vincere c'è". Martìn: "Lotterò, ma senza rischi"

motogp australia

Bagnaia può sorridere dopo le qualifiche, per il pilota Ducati una prima fila importantissima

© ufficio-stampa 1 di 32 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Non è pole, ma Francesco Bagnaia può sorridere guardando al risultato delle qualifiche di Phillip Island. Terzo in griglia di partenza dietro al pari marca Martìn e alla Honda di Marc Marquez, il pilota piemontese scatterà infatti davanti ai contendenti al titolo Aleix Espargarò e a Fabio Quartararo e fondamentale sarà riuscire a partire bene: "Per domani vediamo, possibile una gara di gruppo. Serve gestire le gomme, bisognerà essere intelligenti per cercare di capire quando spingere".

Il pilota italiano si è trovato "costretto" a tirare il gruppo in Q2: "Se mi fossi fermato nessuno sarebbe andato avanti, avrebbero chiuso il gas. La fortuna è che siamo molto veloci, ho dato il massimo che potevo e sono davvero contento. In qualifica siamo riusciti a fare un bel tempo, ottima prima fila. L'importante è essere andati forti e ci siamo riusciti. Durante le FP4 abbiamo fatto un gran passo avanti, abbiamo risolto molti dei problemi che sentivo ed è stata fondamentale per le qualifiche. Il passo è buono per provare a vincere o fare il podio, il potenziale c'è".

MARTIN: "LOTTERÒ, MA SENZA RISCHI"

A conquistare la pole è stata un'altra Ducati, quella di Jorge Martìn che si è detto soddisfatto delle qualifiche e che non ha nascosto le proprie ambizioni per la gara: "Ero al limite davanti, il giro è stato molto buono anche se al secondo run non mi trovavo molto bene. Ho fatto un tempone, sto andando bene e nelle ultime gare sono andato davvero forte. Domani spero di avere il passo per lottare per il podio. Sono molto contento, è una pole incredibile e serve un passettino in più per domani per lottare. Dobbiamo migliorare nel finale, gli ultimi giri sono davvero complicati. Bagnaia? Lui è il favorito per la vittoria, se ci sarà da lottare lo faremo ma senza rischiare visto che sono più indietro in classifica e non serve rischiare".

MARQUEZ: "PODIO POSSIBILE"

Prima fila anche per Marc Marquez, che partirà dalla seconda casella in griglia dopo aver sfruttato al meglio la scia di Bagnaia: "Ho guardato bene la Ducati, ho scelto di stare dietro Pecco perché va molto forte e ci aiuta tanto. Da solo il passo è buono, sto bene fisicamente e pian piano mi sento sempre meglio e questo è l'importante. Il passo, come detto, è buono ma non ancora sufficiente perché quello delle Ducati è molto costante. Vediamo com'è, sarà importante scegliere la gomma dietro e realisticamente posso lottare per la top 5. Se tutto va come deve andare, se facciamo le cose alla perfezione, possiamo lottare anche per il podio".