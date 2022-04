Qualifiche MotoGP, Zarco: "Pole in condizioni difficili". Mir: "Miglioramenti costanti"

MOTOGP PORTOGALLO

Il francese sorride per la prima pole conquistata in stagione, la terza per il team Pramac

La Ducati del team Pramac ci prende ormai gusto e dove no arriva Jorge Martìn c'è Johann Zarco a prendersi la scena. Il pilota francese conquista la prima pole position della stagione, la terza della scuderia, e può ritenersi più che soddisfatto: "Sono molto contento, non mi aspettavo questa pole perché le condizioni non erano semplici. È stato complicato scegliere le gomme, la miglior strategia è stata fare giri con le stesse gomme. C'è stato un feeling speciale, ora vedremo cosa succederà domani". Portimao, ancora una Ducati in pole

























































Secondo posto in griglia per Joan Mir: "In condizioni normali abbiamo sempre problemi a fare giri per la pole, ma oggi abbiamo trovato il giusto feeling. Stiamo migliorando, stiamo facendo miglioramenti costanti senza mai tornare indietro. Vedremo se riusciremo domani a essere veloci, sarà una gara complicata".

Sorprende anche l'Aprilia di Aleix Espargarò, che sottolinea i timori vissuti nel corso della sessione di qualifica: "È stata difficile e ho avuto paura perché la pista era molto scivolosa e anche in Q1 abbiamo visto brutte cadute. Bisogna stare concentrati al massimo, ho provato a capire dove potevo spingere e sono contento. È come fosse un vittoria per me in queste condizioni".