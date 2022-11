Qualifiche MotoGP, Quartararo: "Sarà lotta". Bagnaia: "Non sono soddisfatto"

MOTOGP VALENCIA

Il francese sogna il colpaccio a Valencia, l'italiano spera nel "consiglio" della notte

Valencia, le immagini del sabato di qualifiche















































1 di 25

Qualifiche MotoGP a Valencia più che positive per Fabio Quartararo che con una prestazione super in Q2 mette le pezze dove la sua Yamaha M1 non riesce ad arrivare. Per il francese, all'ultimo appuntamento della stagione e col titolo mondiale da assegnare, quarto posto in griglia di partenza e un sorriso dopo alcune settimane difficili che lo hanno portato a perdere la leadership iridata: "Sono veramente contento, in FP4 abbiamo avuto dei problemi e poi ho fatto 15-16 giri forti non andando al 100%".

Abbiamo fatto uno step in avanti importante, in qualifica ho dato tutto e sono felice per il giro che ho messo in pista. Tutti hanno un passo simile al nostro, penso che il lavoro fatto è ottimo ma in gara sarà davvero difficile. Ci sarà di certo lotta fino alla fine. Sul passo non siamo messi male, per la gara è importante non pensare troppo a quei settori dove non andiamo molto bene".

BAGNAIA: "NON SONO SODDISFATTO"

Terza fila e ottavo posto in griglia di partenza per Pecco Bagnaia, leader del Mondiale: "Non sono molto soddisfatto perché mi aspettavo un feeling migliore, ma quasi tutti in Ducati stiamo soffrendo e non siamo costanti. Il passo è uguale a quello dello scorso anno, ma l'anno scorso guidavo con più semplicità. Con usate siamo simili a tutti gli altri, non sento calare la performance e con le nuove gli altri fanno meglio. Domani nel warm up cercheremo di capire, di certo la partenza come in Malesia non sarà facile. Vedi anche Motogp Valentino Rossi: "Situazione difficile per Bagnaia, non è il solito Pecco"