Qualifiche MotoGP, Martìn: "Possiamo vincere". Bastianini: "Passi avanti importanti"

motogp malesia

Lo spagnolo sorride e avverte tutti in vista della gara, l'italiano spera in una buona partenza con l'obiettivo fuga.

Sepang da record per Martìn











































Qualifiche MotoGP da record in Malesia, con Jorge Martìn che domina e conquista una pole che straccia il precedente primato della pista di Sepang. Lo spagnolo, dopo l'ottima prestazione in FP3, si conferma in Q2 con un tempo super e in sella alla Ducati del team Prima Pramac non può non pensare al primo gradino del podio: "Abbiamo la velocità, il passo gara c'è e possiamo vincere. Sono davvero contento".

"Faccio bene questi giri in qualifica, ma l'importante è che sia tornato il feeling. Sapevo di poter migliorare, ho spinto al limite e stavo per cadere, ma sono contentissimo per il tempo. È stato un giro bellissimo, ho fatto due errori al primo run e poi mi sono migliorato. Sono contento per il passo, perché posso fare la mia gara. Domani ci sarà tanto caldo, dobbiamo gestire le gomme e non siamo messi male. Non sento chissà che drop delle gomme, il passo in libere 4 è stato buono e con le soft penso di poter fare uno step in più in gara" ha commentato "Martìnator".

BASTIANINI: "RISULTATO OTTIMO, STEP AVANTI"

Seconda casella in griglia di partenza per l'altra Ducati, quella del team Gresini, di Enea Bastianini che si è detto soddisfatto del tempo registrato in qualifica: "Sono molto contento della seconda posizione in griglia perché abbiamo fatto dei passi avanti rispetto a ieri. Non eravamo partiti bene, le sensazioni non erano delle migliori e oggi siamo riusciti a migliorarci. In qualifica siamo tutti vicini, tutti attaccati e spero che domani sarà una gara sotto il sole per fare bene".

"Il risultato è ottimo, sono abbastanza contento degli step avanti fatti. In FP4 sono stato veloce, ho avuto un buon ritmo, ma Martìn è stato super. Analizzerò la sessione per cercare di capire cosa è riuscito a fare meglio e in più rispetto a noi" ha spiegato l'italiano. Poi ha aggiunto: "La soft ha dimostrato potenziale, è rimasta costante e domani dovrò essere morbido a inizio gara se vorrò utilizzarla. Riesco sempre a salvare la gomma per il finale di gara, speriamo di riuscirlo a fare anche domani. Vediamo come mi trovo nei primi giri, di solito all'inizio non brillo, però spero di poter fuggire. È fattibile, ma non è facile".

MARQUEZ: "PERDIAMO TANTO"

A completare la prima fila la Honda di Marc Marquez, che dovrà analizzare i dati per cercare di capire e migliorare la sua moto: "Il feeling non c'è, ma il giro c'è stato. Ho preso tanti rischi e mi sono sorpreso nel riuscire a fare i giri da solo sia in Q1 che in Q2. Di solito mi viene difficile sul rettilineo perché prendiamo almeno tre decimi, ma abbiamo rischiato per recuperare. Non so come ho fatto a conquistare il terzo posto in griglia, siamo partiti dietro e abbiamo trovato la velocità giusta tra Q1 e Q2. Abbiamo cercato sempre la scia perché perdiamo tanto, abbiamo due-tre decimi da recuperare è così lo facciamo "gratis". Ho fatto diversi giri da solo e ho trovato il tempo per il terzo posto, spero di riuscire a mettere tutto a posto per domani per fare una bella gara.