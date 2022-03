Qualifiche Indonesia, Quartararo: "Pole importante". Martìn: "Possiamo fare bene"

motogp indonesia

Pole position del "Diablo" davanti alle due Ducati Pramac, il francese ha le carte per centrare il podio alla seconda tappa della stagione

Fabio Quartararo agguanta la pole position del GP di Indonesia a Mandalika, una prima fila importantissima su un tracciato che rende complicato il sorpasso in gara: "È stato bello tornare in pole, sono molto contento e molto felice perché ho fatto tanti giri e ho trovato un buon passo. Ho spinto tanto per avere subito il tempo, non ho fatto tanti errori e ringrazio il team perché non abbiamo mai mollato. Sono pronto per domani". Mandalika, una pole da "Diablo" Getty Images

"È stato difficile, alla fine la pista è tosta per la gomma dietro, anche per la gara. Per la prima volta sento la gomma scaldarsi tanto dopo appena un giro. Siamo comunque riusciti a fare pochi errori sul giro veloce. Partire davanti qui è importante, perché è difficile fare sorpassi. Pensavo di perdere molto al T2, invece sono riuscito a fare la pole” ha spiegato "El Diablo".

Seconda casella in griglia di partenza per Jorge Martìn, al bis in prima fila dopo la pole conquistata in Qatar due settimane fa: "Le qualifiche qui sono importanti perché in gara è difficile sorpassare. Il passo gara è buono, mi trovo bene e sono riuscito a conquistare un’altra prima fila. Stasera devo studiare bene perché c’è del potenziale per fare bene in gara”.

L'altra Ducati Pramac di Zarco occupa la terza casella della prima fila, col francese che si è detto pronto per la gara di domani: "Sono molto contento, per me è stato facile fare questo tempo. Ho provato sin dall’inizio, ma c’era ancora un po’ di bagnato e ho dovuto fare un giro di riscaldamento per capire bene la situazione. Mi sono attaccato a Bastianini e sono riuscito a fare questo tempo. Abbiamo lavorato bene col team, se riesco a trovare il passo e aria libera ho buone possibilità per la gara”.