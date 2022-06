Qualifiche GP Olanda, Quartararo: "Sarà una gara tosta". Martìn: "Voglio il podio"

MOTOGP OLANDA

Il Diablo suona la carica in vista della gara di domenica dove proverà a dare spettacolo contro Bagnaia

Una prima fila importante per una gara, l'ennesima, che vuole portare a casa col massimo risultato. Fabio Quartararo sfida Francesco Bagnaia dalla seconda casella in griglia di partenza, sperando di poter dare spettacolo contro il pilota piemontese: "È un risultato importante, qui sarà una gara difficile. Sono contento di questo risultato, sono sicuro di poter fare una bella gara. Qui io e Bagnaia facciamo un buon passo, sarà di certo una gara tosta ma super bella". © Getty Images

Soddisfatto anche Jorge Martìn, che partirà dal terzo posto in griglia: "Ho dato tutto oggi, ieri non avevo la fiducia che mi serviva. Ho fatto alcuni cambi alla moto e mi sono trovato bene. Come ritmo Bagnaia e Quartararo hanno un passo in più, ma sono pronto per il podio e cercherò nei dati qualcosa per riuscire a stare con loro".