Qualifiche GP Austria, Quartararo: "Situazione frustrante". Vinales: "Occasioni da cogliere"

MOTOGP AUSTRIA

Amaro in bocca per il campione in carica, con cinque Ducati che lo accerchiano e gli renderanno la vita complicata al via

Spielberg, una pole bestiale















































© Getty Images 1 di 25 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Gran Premio d'Austria di Fabio Quartararo partirà dalla seconda fila, dalla quinta casella in griglia. Un risultato di certo tutt'altro che negativo, ma non del tutto entusiasmante per il francese che vedrà partire davanti a lui quattro Ducati e un'altra lo affiancherà in partenza: "Non sono riuscito a fare meglio di così, è un po’ frustrante perché al venerdì siamo vicini e in qualifica peggioriamo".

Saranno 28 giri, è una gara lunga e tutto può succedere. Il primo giro sarà fondamentale, ho quattro Ducati davanti e una dietro e di certo non posso sorpassarle tutte insieme, ma di certo la partenza deve essere fatta bene. La chicane? Speriamo nessuno faccia cose strane, noi proveremo a fare meglio possibile” ha spiegato El Diablo.

Settima casella in griglia di partenza per Maverick Vinales e la sua Aprilia: “Guidare l’Aprilia qui non è facile, ma mi sono divertito molto. Stiamo imparando molto qui, perché il cambiamento ci fa imparare come trovare il grip e come frenare meglio. Domani cercheremo più grip, siamo pronti perché ho un buon passo e posso andare forte. Non so ancora cosa montare al posteriore, ma c’è del lavoro da fare per cogliere le opportunità che questo weekend può darci. Sarà una gara tosta perché tutti vogliamo andare avanti, tutti dobbiamo capire come gestire le gomme perché nessuno ha lavorato per portarle a fine vita”.