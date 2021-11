Qualifiche GP Algarve, Rossi: "Posso migliorare ancora". Dovizioso: "Partenza pessima"

MOTOGP ALGARVE

Prestazione da rivedere all'interno del team Petronas, il miglior pilota è il "Dottore" con la sua sesta fila

Non è un weekend esaltante per le Yamaha del team Petronas, che a Portimao continuano a faticare anche in qualifica. Né Rossi né Dovizioso riescono a superare il taglio per il Q2, ma da parte del "Dottore" c'è qualche sorriso in più vista la sesta fila conquistata: "Oggi è stata una giornata più positiva a partire dal mattino, ma soprattutto nel pomeriggio, quando siamo riusciti a migliorare il bilanciamento delle moto e le mie sensazioni con le gomme, anche le migliori condizioni mi hanno aiutato ad avere più grip". Portimao, Bagnaia da record Getty Images

"In Q1 ho fatto un giro discreto, sono a 9 decimi dalla pole position, ma purtroppo 16°. Una posizione comunque migliore di quella nelle ultime gare e riesco a guidare bene. Spero di potere usare la gomma dura al posteriore, mi permette di essere costante. Per quanto riguarda il passo, sono a meno di un secondo dai migliori, ma questo vuol dire anche essere indietro in classifica, ormai le cose vanno così. Posso comunque ancora migliorare, ho un po’ troppo sottosterzo in due o tre punti” ha commentato Rossi.

Stato d'animo diverso per Dovizioso: "Posizione male, ma almeno siamo riusciti a migliorare il feeling sulla moto e avere un passo attaccato al gruppo. Recuperare sarà complicato, la pista è difficile e dobbiamo imparare tanto. Abbiamo fatto tanti passi avanti nell'ultimo periodo, devo adattarmi il prima possibile e a Jerez farò dei test per avere le idee più chiare".

Dall'altro lato del box Yamaha, quello ufficiale, continua la crescita di Franco Morbidelli: "Oggi abbiamo fatto altri passi avanti, stamattina ho fatto le modifiche giuste che mi hanno dato più feeling. In qualifica c'era del margine di miglioramento, ma non siamo molto lontani da Quartararo. Tutto sommato giornata positiva per me, sono contento".