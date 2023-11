Qualifica Sprint: Vinales in pole, Bagnaia e Zarco in prima fila, solo sesto Martin

GRAN PREMIO VALENCIA MOTOGP

Prima pole position in sella alla moto italiana per il ventottenne spagnolo di Figueres

© Getty Images Pole position di Maverick Vinales a Valencia. Il pilota di Aprilia Racing rompe il muro del minuto e 29 secondi (uno, 28 e 931) e apre la prima fila per la Sprint e per il GP della Comunità Valenciana davanti a Francesco Bagnaia (promosso con il miglior tempo dal Q1). Il campione in carica chiude secondo con un ritardo di 92 millesimi e precede Johann Zarco con la migliore delle Ducati Pramac (+0.213) mentre il suo compagno di squadra (e challenger per il titolo) Jorge Martin non riesce a mettere insieme un time attack all'altezza delle sue ambizioni (di nuovo problemi con le gomme - con annesse polemiche - sulla sua seconda moto) e deve accontentarsi del sesto tempo con 251 millesimi di ritardo dalla vetta, all'esterno della terza fila aperta dalle due KTM Red Bull di Jack Miller (+0.230) e Brad Binder (+0.240), quest'ultimo rovinosamente a terra nel finale delle qualifiche. Dalla terza fila saranno al via Marco Bezzecchi con la Ducati VR46 e i due fratelli Marquez, con Marc davanti ad Alex ma entrambi a terra nella fase più calda delle qualifiche. Quarta fila per Raul Fernandez (Aprilia RNF), Fabio Di Giannantonio con la Ducati Gresini e Aleix Espargarò con la seconda RS-GP ufficiale di Aprilia.

© Getty Images

Dalla quinta fila partiranno Augusto Fernandez (GASGAS Tech3), Enea Bastianini con la seconda Ducati Lenovo e Fabio Quartararo con la Yamaha Monster Energy. Alle loro spalle Takaaki Nakagami, Luca Marini e Pol Espargarò con l'altra GASGAS. Settima fila e ultima fila per Franco Morbidelli, Alex Rins (vincitore dodici mesi fa e Valencia) e Lorenzo Savadori, in sella alla Aprilia RDS-GP by RNF al posto dell'infortunato Miguel Oliveira. Non ci ha invece nemmeno provato Joan Mir, costretto al forfait per le conseguenze della caduta nelle prove libere del venerdì. Il suo Mondiale finisce con una gara di anticipo.

© Getty Images

LE DICHIARAZIONI

"Questa pole è il frutto del lavoro che sto facendo con la squadra. Siamo riusciti a capire il problema che non ci permetteva di progredire nel corso del fine settimana. Ringrazio Aprilia e punto a lottare per qualcosa di ancora più importante. Servono pazienza e serenità e io stesso devo migliorarmi, in modo da essere pronti a cogliere l'opportunità, quando si presenterà". (Maverick Vinales)

"Sono molto contento, abbiamo fatto un gran lavoro già stamattina.Purtroppo ieri la sfortuna non ci ha permesso di provare la moto che oggi ci ha permesso di andare più forte, però alla fine un turno di qualifica in più è servito. Partire in prima fila è sempre fantastico. Sarà una gara lunga perché tredici giri per una Sprint non sono pochi e partire davanti è importante. Qualche giro in più mi ha aiutato a migliorare la confidenza e a spingere di più: è stato un insieme di cose. Fondamentale partire bene, spingere fin da subito e fare il passo che stamattina è stato veramente buono". (Francesco Bagnaia)

"È la mia prima... prima fila quest'anno. In passato mi riusciva più spesso: quest'anno è stato più difficile. Ho dovuto lasciare il gas per le bandiere gialle, poi ci ho riprovato ma non credevo di poter migliorare e invece... Punto al podio nella Sprint e vediamo come organizzarci a livello di squadra con Jorge..." (Johann Zarco)