Prove ufficiali Aragon: super pole di Bagnaia, Espargarò e Quartararo in seconda fila

È del pilota piemontese della Ducati factory la pole position in vista del quindicesimo appuntamento del Mondiale

Aragon, è tris Ducati in prima fila

















































































Prima fila tutta Ducati ad Aragon: Francesco Bagnaia "stacca" la pole in un minuto, 46 secondi e 69 millesimi (nuovo record del Motorland) , seguito a 90 millesimi dal proprio compagno di squadra Jack Miller mentre Enea Bastianini completa la prima fila, a 244 millesimi da Bagnaia. Seconda fila per Aleix Espargarò (che era passato dal Q1) a 521 millesimi, per Johann Zarco con la Ducati Pramac e per il leader del Mondiale Fabio Quartararo, sesto a 733 millesimi dal suo primo inseguitore nella classifica generale.

Al suo fianco in prima fila ci sono il suo attuale compagno di squadra nel team ufficiale Ducati ed il prossimo: Jack Miller ed Enea Bastianini. Pecco Bagnaia però... non li vede: lo sguardo è già puntato sulla curva uno, primo obiettivo di una domenica alla quale il pilota torinese - autore della pole position da primato del Motorland - chiede un ulteriore passo avanti nella classifica generale, in direzione... Quartararo. Con un guizzo dell'ultimo minuto, il campione in carica guadagna l'esterno della seconda fila, apparentemente alle prese con l'ennesimo weekend in difesa di una leadership che il poker consecutivo di Bagnaia ha ridotto a trenta soli punti. Che diventano trentatré per Aleix Espargarò. Lui stesso impegnato a raddrizzare (letteralmente) un fine settimana aperto da due cadute in altrettanti turni di prove libere del venerdì, lo spagnolo accede alla fase finale grazie al miglior tempo del Q1 e mette a segno un ottimo quarto tempo che gli consente di accomodarsi all'interno della seconda fila, seguito da Johan Zarco (lui pure promosso dal Q1) e dallo stesso Quartararo. Per tutti e tre il distacco dalla pole di Bagnaia supera il mezzo secondo (abbondantemente, nel caso dei 733 millesimi del Diablo).

Due Ducati ed una Suzuki occupano la terza linea: sono la Desmosedici VR46 di Marco Bezzecchi (+0.783), quella Pramac di Jorge Martin (+0.842) e la GSX-RR superstite (dopo il forfait di Joan Mir) di Alex Rins, distante un solo millesimo dal giovane connazionale e vincitore ad Aragon non più tardi di due anni fa. Al via dalla quarta fila ci saranno invece le due KTM factory di Brad Binder e Miguel Oliveira che precedono il giapponese Takaaki Nakagami con la migliore delle Honda... Che non è quindi quella di Marc Marquez. Scivolato a terra nel corso del terzo turno di prove libere, il rientrante spagnolo non passa il taglio del Q1 (terzo tempo dietro ad Espargarò ed a Zarco) e divide una quarta fila... inedita con Luca Marini (Ducati VR46) e Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini).

La quinta fila si apre con un'altra... vittima illustre della prima fase della qualifiche: stiamo parlando di Maverick Vinales, affiancato da due fratelli d'arte: Alex Marquez e Pol Espargarò. Alla prima tappa del suo tour autunnale sulla Yamaha M1 RNF appartenuta fino a due domeniche fa ad Andrea Dovizioso, il rientrante Cal Crutchlow apre la settima fila, precedendo l'altra M1 (Monster in questo caso) di Franco Morbidelli, a sua volta seguito da Raul Fernandez (KTM Tech3). Compagno di squadra di quest'ultimo, Remy Gardner apre una ottava ed ultima fila di fatto... incompleta (causa rinuncia di Mir a completare il weekend), affiancato dalla M1 RNF di Darryn Binder, fanalaino di coda dello schieramento di partenza della premier class nel quindicesimo appuntamento del Mondiale, con il quale il campionato lascia l’Europa per il serratissimo poker di gare overseas prima del gran finale di Valencia: di nuovo in Europa ed in Spagna.