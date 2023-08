Prove Libere 1: Bezzecchi e Marini, VR46 in cattedra a Silverstone, Martin e Zarco nella loro scia

© Getty Images

"Doppietta" VR46 (e Ducati) nel primo turno di prove libere del GP d'Inghilterra: il miglior tempo lo stampa Marco Bezzecchi che per soli 295 millesimi non riesce ad infrangere il muro di due minuti. Secondo tempo e ritardo di soli 36 millesimi dal compagno di squadra, il neosposo Luca Marini, mentre a chiudere la top five che apre il weekend di Silverstone sono nell'ordine sono Jorge Martin e Johann Zarco con due altre Ducati clienti (Prima Pramac): ritardo praticamente doppio per lo spagnolo rispetto a Marini (75 millesimi) e di172 millesimi per il suo compagno di squadra francese.È Jack Miller ad interrompere la serie di Borgo Panigale portando la KTM factory alla quinta casella della classifica, con un distacco di 370 millesimi dalla vetta.