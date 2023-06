Prove 1 Assen: parte bene Bezzecchi, Aprilia in caccia con Vinales

GP OLANDA

Il pilota del team VR46 detta legge nel turno che apre il weekend dell'ottavo appuntamento iridato

© Getty Images È di Marco Bezzecchi il primo acuto da Assen: il romagnolo chiude le Prove 1 con il miglior tempo di un minuto, 32 secondi e 246 millesimi, precedendo la Apriila di Maverick Vinales (staccato di 314 millesimi) e la Ducati Gresini di Alex Marquez (+0.368). Già superiore al mezzo secondo (516 millesimi) il ritardo di Johann Zarco che - prima di una scivolata - "stacca" il quarto tempo davanti a Fabio Quartararo (+0.558) nonostante la frattura dell'alluce sinistro rimediata in allenamento. Fuori dai dieci Brad Binder (undicesimo) con la KTM e le due Ducati Lenovo di Francesco Bagnaia e Enea Bastianini, rispettivamente dodicesimo e diciassettesimo. Solo ventiduesimo Marc Marquez.

Per guadagnare l'accesso diretto alle qualifiche, i due ducatisti rossi, l'ormai ex Cannibale della Honda e il talentuoso sudafricano di KTM dovranno inseguire una top ten che - dopo i primi cinque di cui sopra - mette in fila dalla sesta alla decima casella del ranking Luca Marini (+0.635), Takaaki Nakagami (staccato di un ulteriore decimo), il vincitore del Sachsenring Jorge Martin (+0.821), Jack Miller con la KTM ufficiale e Aleix Espargarò che porta nella parte nobile della classifica anche la seconda Aprilia factory ma accusa un ritardo dal leader Bezzecchi di 175 millesimi superiore al secondo.

Visibilmente scontento della sua Desmosedici GP23, il campione in carica ha tempo e modo di riguadagnare la parte alta del ranking nel secondo turno di prove e mettere le basi per inseguire il bis della vittoria di dodici mesi fa sullo storico circuito olandese. Il gap da comare è di un secondo e 240 millesimi, che diventano un secondo e 656 millesimi per il suo compagno di squadra Bastianini, incappato in una scivolata innocua. Tra i due ducatisti ufficiali ci sono anche Fabio Di Giannantonio (quattordicesimo) e Franco Morbidelli, autore del sedicesimo tempo. Non va oltre la ventesima prestazione la wild card Aprilia Lorenzo Savadori. Davanti a lui Stefan Bradl che sostituisce Alex Rins sulla Honda LCR, alle sue spalle invece quelle HRC di Marquez e di Iker Lecuona, in sella alla RC213V di Joan Mir.