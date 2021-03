Primo giorno di scuola per la MotoGP: davanti a tutti c'è Espargarò con l'Aprilia Gresini

MOTOGP

Aleix Espargarò in cima alla classifica dei tempi della seconda giornata dei test MotoGP in Qatar, la prima aperta ai piloti titolari dopo lo shakedown di venerdì.

di

STEFANO GATTI

Dopo la giornata inaugurale dedicata ai collaudatori, la prima sessione di test della MotoGP 2021 è entrata nel vivo a Losail con l'inizio delle "operazioni" da parte dei protagonisti del Mondiale che scatta a fine mese proprio sull pista sede del GP del Qatar. C'era molta attesa per vedere all'opera Valentino Rossi in sella alla Yamaha Petronas SRT: il Dottore ha chiuso la giornata con il quattordicesimo tempo della classifica guidata a sorpresa da Aleix Espargarò con l'Aprilia RS-FP Gresini Racing.





























































































Non era sceso in pista nello shakedown del venerdì, pur avendone la possibilità, ma Aleix Espargarò è riuscito a rubare la scena ai big al temine delle giornata di test che ha praticamente inaugurato la nuova stagione. Quasi un omaggio al fondatore del team che schiera le moto italiane, scomparso lo scorso 23 febbraio.

Il pilota catalano ha battuto di 256 millesimi di secondo Stefan Bradl (il più veloce nello shakedown stesso) che, come avvenuto per tutta la scorsa stagione, anche in questa occasione tiene "in caldo" il sellino della RC213V destinata a Marc Marquez e - a fine giornata - oltre a staccare nettamente il compagno di squadra Pol Espargarò (solo 17esimo) si mette alle spalle Joan Mir (+0.293 dal leader della classifica), vale a dire il pilota che dell'assenza del "cannibale" nel 2020 ha tratto il massimo giovamento, conquistando a sorpresa il titolo iridato.

Al suo primo giorno in sella alla Yamaha M1 Petronas SRT, non emerge dal gruppone Valentino Rossi, che stacca solo il 14esimo tempo ma è l'ultimo dei ventinove piloti scesi in pista a contenere sotto il secondo (897 millesimi per la precisione) il ritardo dalla "vetta". Da dire che lo scatto al semaforo 2021 del quartetto Yamaha non è stato particolarmente "bruciante", visto che Franco Morbidelli (compagno di squadra del "Dottore" nonché vicecampione in carica) non è andato al di là del settimo tempo (+0.487), mentre Maverick Vinales ha chiuso in nona posizione, a 572 millesimi dall'Aprilia numero 41, con Fabio Quartararo giusto alle spalle di Rossi: 15esimo a +1.020.

Tornando nei quartieri alti della classifica, appena giù dal "podio" chiude Jack Miller con la migliore delle Ducati Lenovo (factory team), davanti alla KTM (ugualmente factory) di Miguel Oliveira ed alla Desmosedici Pramac di Johann Zarco.

Morbidelli a parte, non brillano i "nostri": Francesco "Pecco" Bagnaia (autore di una innocua scivolata), chiude 13esimo davanti a Rossi, Lorenzo Savadori ed Enea Bastianini sono 19esimo e 20esimo rispettivamente su Aprilia e Ducati Avintia Esponsorama, Danilo Petrucci è 23esimo con la KTM Tech3, Luca Marini 26esimo con la Ducati Avintia SKY VR46.