Motogp
PREQUALIFICA

Prequalifica: Marquez precede Bezzecchi, Morbidelli e un ritrovato Bagnaia

di Stefano Gatti
12 Set 2025 - 16:21
© Getty Images

© Getty Images

Business as usual per Marc Marquez nella prequalifica del Gran Premio di San Marino. Il Cannibale ducatista fissa il miglior tempo in un minuto, 30 secondi e 480 millesimi, precedendo di 147 millesimi Marco Bezzecchi (Aprilia factory), Franco Morbidelli (+0.193) che era stato il più veloce delle prove libere della mattinata e un ritrovato Francesco Bagnaia che chiude a 230 millesimi dal suo compagno di squadra. Alex Marquez sigilla la top five a 272 millesimi dal fratello maggiore. Entrano nella top ten che garantisce l'accesso diretto al Q2 delle prove ufficiali del sabato anche Joan Mir e Luca Marini con le due Honda HRC, il campione del mondo in carica Jorge Martin con la seconda Aprilia ufficiale, Pedro Acosta con la KTM Red Bull e Fabio Di Giannantonio con la seconda Desmosedici targata V4R46. Dovranno fare invece fare gli straordinari nel Q1 delle qualifiche tra gli altri Fabio Quartararo con la Yamaha (12esimo), Brad Binder con la KTM Red Bull (13esimo), Enea Bastianini con quella Tech 3 (17esimo, unico pilota italiano costretto a partire sabato dal Q1) e Fermin Aldeguer, 18esimo con la seconda Ducati Gresini.

motogp
gp san marino
prequalifica
misano adriatico
marquez
bezzecchi
morbidelli
bagnaia

