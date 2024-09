Portimao, avanti tutta: GP del Portogallo confermato fino al 2026

MOTOGP

L'autodromo lusitano fa parte del giro iridato dal 2020 e ne è ormai una delle tappe di maggior successo

Appodato a Portimao nel 2020 come "porto sicuro" in piena emergenza sanitaria mondiale (e dopo otto anni di assenza, si correva ad Estoril), il Gran Premio del Portogallo della MotoGP sarà anche per i prossimi due anni ospitato dall'Autodromo Internacional do Algarve. 'Organizzator del Mondiale Dorna Sports ha infatti perfezionato un accordo biennale (2025) con i vertici di AIA. L'impatto economico generato dall'evento (quest'anno seconda tappa del calendario), offre un grande ritorno d'immagine per il Paese, la regione e il circuito ospitante, grazie ad un afflusso di centinaia di migliaia di appassionati al di fuori dell'alta stagione turistica.

Carmelo Ezpeleta - CEO di Dorna Sports: "Siamo molto felici di annunciare che correremo in Portogallo per almeno altri due anni. Da quando siamo andati per la prima volta all'Autodromo Internacional do Algarve, è diventato uno dei preferiti da molti fans e motociclisti ed è facile capire perché. Non solo è un bel posto per gareggiare, ma l'evento stesso è migliorato di anno in anno e siamo molto orgogliosi di essere in grado di avere un impatto economico, sportivo e sociale così positivo sulla zona. Non vediamo l'ora di rivedere i nostri tifosi portoghesi nel 2025 e nel 2026".

Pedro Machado - Segretario di Stato per il Turismo: "Il Gran Premio della MotoGP è uno degli eventi sportivi più visibili al mondo, che raggiunge più di duecento Paesi, con una fanbase di oltre mezzo miliardo di persone. Parliamo quindi di un evento che ha una capacità unica di promuovere e proiettare il Portogallo come destinazione turistica e come organizzatore di grandi eventi sportivi. Supportando l'organizzazione di queste iniziative, stiamo rafforzando la reputazione e l'attrattività del nostro Paese e questo è molto importante dal punto di vista turistico. Ha anche un impatto economico immediato sull'economia regionale, che è altrettanto significativo, dal momento che si tratta di un evento che attira migliaia di persone per diversi giorni, compresi gli spettatori e il personale delle squadre in gara".

Jaime Costa - CEO dell'Autodromo Internacional do Algarve: "È un grande motivo di orgoglio poter continuare ad avere un round di MotoGP all'Autódromo Internacional do Algarve e vedere il riconoscimento del nostro sforzo e del nostro lavoro, che va avanti dal 2020. Il Gran Premio del Portogallo e il nostro tracciato, con le sue caratteristiche uniche in calendario, sono già un punto di riferimento per piloti e team. Il fatto di aver firmato un contratto biennale ci permette di guardare all'evento in modo completamente diverso, con una continuità di miglioramento nell'esperienza degli spettatori, in modo da raggiungere numeri record di visitatori al nostro circuito e di conseguenza al Paese e alla regione, sottolineandone il valore aggiunto economico per il territorio. Stiamo già lavorando al GP del 2025, quindi sarà ancora una volta un evento unico in Portogallo".