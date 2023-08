© Getty Images

Dopo mesi di paura, e non solo per la sua carriera, finalmente Pol Espargarò tornerà in pista. Il pilota spagnolo, infatti, sarà nuovamente in sella alla sua GasGas a Silverstone, dove nel weeeknd si correrà il round britannico della MotoGP. Espargarò, protagonista di un bruttissimo incidente nella prima gara della stagione a Portimao, sa che il rientro non sarà facile, ma non vede l'ora di esserci.