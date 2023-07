Cambio di programma: MotoGP, da Silverstone un solo turno per l'accesso diretto al Q2

© Getty Images

La MotoGP è in vacanza ma - al loro ritorno in pista a Silverstone il primo weekend di agosto - i piloti della premier class e le loro squadre troveranno ad accoglierli un piccolo ma tutt'altro che insignificante aggiustamento nel format del weekend e in particolare nella procedura delle prove del venerdì. Messo a punto e approvato con effetto immediato (dalla Grand Prix Commission), il "ritocchino" prevede una diversa modalità operativa per l'accesso diretto nel Q2, la fase culminante delle prove ufficiali. Non ne farà più parte la classifica dei tempi del turno d'ingresso del weekend: manterrà invece la sua durata da 45 minuti e verrà da ora in avanti denominata "Free Practice 1". La seconda invece (da qui in poi "Practice") avrà una durata di sessanta minuti e sarà l'unica valida per stabilire l'accesso diretto in Q2. Per quanto riguarda il sabato e la domenica, la "scaletta" degli eventi rimane la stessa ad eccezione del turno "Free Practice 2" da trenta minuti che apre il programma del sabato.