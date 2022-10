Phillip Island, animali in pista: la Moto2 costretta a fermarsi in anticipo

Il circuito di Phillip Island, immerso nella natura e privo di barriere, regala contrattempi ai piloti del Motomondiale. Dopo il grande rischio di Aleix Espargarò in FP1, con un canguro che è entrato in pista e per poco non veniva centrato dal pilota Aprilia, il sabato di qualifiche ha vissuto un contrattempo anche in Moto2. A causa della presenza di alcuni volatili in pista, infatti, la Q2 è stata interrotta per "condizioni di pista non sicure".