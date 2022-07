MotoGP, Pesaro omaggia Valentino Rossi: casco gigante in piazza

La città di Pesaro ha voluto rendere omaggio a Valentino Rossi e lo ha fatto in maniera decisamente speciale. Una maxi replica del casco del 9 volte campione del Mondo è stata trasportata in elicottero e installata in piazzale D'Annunzio, a pochi passi dal mare. L'opera pesa oltre 400 kg, è alta 4 metri e larga 6 e all'evento di inaugurazione hanno partecipato tifosi e appassionati da ogni parte del mondo, oltre che naturalmente lo stesso Vale: "Questo casco è bellissimo, mi piace veramente molto, è un vero onore per me - le sue parole -. Per me Pesaro è una città molto importante. Mio padre è nato qui e i miei genitori si sono conosciuti a Pesaro. Io sono cresciuto a Tavullia, ma vengo tante volte qui, è la mia seconda casa".