Marquez e Bezzecchi una spanna sopra a tutti. Bagnaia: incubo senza fine

Mai più giù della seconda posizione a Misano ogni volta che il cronometro contava davvero: pole position, vittoria nella Sprint Race e secondo posto nel Gran Premio. Unico neo: il black out al Curvone che ha dato via libera a Marquez Sr. Sostanza, cattiveria e leggerezza per un pilota che suo malgrado ha dovuto prendere per mano Aprilia e - dopo lo "shock" iniziale - lo ha fatto con un'autorità crescente che non gli conoscevamo. Autostima finalmente a mille e il sostegno del pubblico di casa per un fine settimna da sogni ad occhi aperti che lo chiama a confermare in via definitiva il salto di qualità personale. VOTO 9 anche ad APRILIA RACING per la reazione ad un avvio di Mondiale (anzi, di precampionato) complicatissimo e - non dimentichiamolo - al "battibecco" contrattuale di inizio estate con JORGE MARTIN (VOTO 5,5 a Misano) e soprattutto con il suo management.