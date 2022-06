Nakagami si scusa, la FIM lo grazia: "Ha frenato insieme agli altri, incidente di gara"

PENTIMENTO E... ASSOLUZIONE

Nessun provvedimento sanzionatorio nei confronti del pilota giapponese del team di Lucio Cecchinello.

L'incidente al via del Gran Premio della Catalogna di domenica scorsa a Barcellona continua a far discutere. Takaaki Nakagami ha offerto via social le proprie scuse a Alex Rins e a Franceco Bagnaia, i due piloti "abbattuti" dal giapponese di LCR alla staccata della prima curva, mentre i Commissari di Gara della FIM hanno argomentato la loro decisione di non attribuire responsabilità (e sanzioni) a Nakagmi, di fatto declassando qusnto avvenuto a "normale incidente di gara". © Getty Images

"Prima di tutto, voglio chiedere scusa ad Alex Rins e Francesco Bagnaia per l'incidente alla curva uno. Sono davvero dispiaciuto di aver rovinato la vostra gara. È stato davvero un brutto incidente ma per fortuna sto bene, nessuna conseguenza seria. Cercherò di recuperare in fretta".

Queste le parole del 30enne giapponese, attualmente sedicesimo della classifica generale ma solo lontano parente del pilota regolare e cotante, capace - non più tardi di due anni fa - di chiudere il Mondiale al decimo posto, chiudendo nella top ten dell'ordine d'arrivo tutti i Gp tranne due.

"I Commissari Sportivi FIM MotoGP hanno esaminato da tutte le angolazioni l’incidente alla curva uno tra i piloti Takaaki Nakagami, Alex Rins e Francesco Bagnaia. Sulla base delle prove a disposizione degli Stewards, comprese le riprese dall’elicottero, è stato stabilito che si è trattato di un incidente di gara che non richiede ulteriori azioni. Nakagami ha guadagnato diverse posizioni in accelerazione allo spegnimento del semaforo. Si ritiene che abbia frenato contemporaneamente ai piloti a lui vicini, senza avvantaggiarsi in modo significativo. Il pilota numero 30 ha quindi perso l’anteriore ed è caduto. Moto e pilota sono entrati in contatto con Rins e Bagnaia. La soglia stabilita affinché tali incidenti comportino una sanzione è che un pilota sia troppo veloce rispetto agli altri, senza alcuna ragionevole aspettativa di poter entrare in curva“.