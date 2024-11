Nakagami precede Acosta e Marquez Jr., Martin e Bagnaia quinto e settimo

La resa dei conti di Barcellona scatta con il miglior tempo a sorpresa di Takaaki Nakagami al semaforo (o meglio sotto la bandiera a scacchi) del primo turno di prove libere. In sella alla Honda LCR Idemitsu, il giapponese monta nel finale due gomme nuove per un exploit... fuori tempo massimo. Secondo tempo per Pedro Acosta (GasGas Tech 3) a 411 millesimi che precede di tre soli millesimi Alex Marquez (Ducati Gresini). Quinto e settimo tempo per i due piloti in corsa per il titolo: Jorge Martin (+0.470) segue in classifica Brad Binder (KTM). A separare lo spagnolo da Francesco Bagnaia (+0.582) c'è il compagno di squadra di quest'ultimo Enea Bastianini. Per Bagnaia caduta a prove finite per un malinteso con Maverick Vinales, che lo segue nella classifica dei tempi.