Motomondiale, svelata la prima lista degli iscritti per la stagione 2025

Dorna e Fim hanno svelato la prima lista degli iscritti per la stagione 2025 del Motomondiale. Confermato il numero di 22 piloti della MotoGP, con i nuovi arrivi di Ogura, Chantra e Aldeguer dalla Moto2. Al momento il neo campione del mondo Jorge Martin mantiene il numero 89, in attesa di decidere se usare o meno il tanto agoniato 1. Nella classe di mezzo correranno ancora 30 piloti, mentre in Moto3 restano 26 con ancora due selle da definire. In totale gli italiani sono 14 di cui 6 in MotoGP e Moto3 e 2 in Moto2.