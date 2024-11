MotoGP, test Barcellona: Alex Marquez è il più veloce

Appena due giorni dopo la fine del Mondiale 2024, la MotoGP torna in pista, sempre a Barcellona, per i primi test della stagione 2025. Tante novità: il campione in carica Jorge Martin sale per la prima volta in sella all'Aprilia e chiude undicesimo, così come Marc Marquez che firma il quarto tempo con la Ducati. Il più veloce è il fratello Alex (1'38"803), davanti a Fabio Quartararo (+0"396) e a Pecco Bagnaia (+0"595).