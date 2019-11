MotoGP Sepang, Vinales: "Dedico la vittoria a Munandar"

MOTOGP SEPANG

"È stata una gara incredibile, sapevo di avere un bel potenziale e ho avuto grande velocità. Anche in Australia avevo avuto un buon feeling, ma aver preso la testa nelle prime battute qui mi ha permesso di imporre il mio ritmo e di vincere": così Maverick Vinales dopo il successo a Sepang in MotoGp. Il pilota Yamaha ha voluto anche ricordare il giovane centauro indonesiano Afridza Munandar, morto ieri sul circuito malese nel corso della gara dell'Asia Talent Cup: "Voglio dedicare questo successo a lui".

Marc Marquez ugualmente soddisfatto: "Una gara incredibile a partire dal primo giro. Anche Dovizioso ha fatto una cosa straordinaria. Nei primi tre giri ho consumato molto le gomme, ma Vinales era molto più veloce e l'unica possibilità era stargli vicino. Ci ho provato. Ma oggi sono molto felice soprattutto per la vittoria di mio fratello (Alex, campione del Mondo della Moto 2. ndr): se lo merita, ha lavorato molto e non è facile essere fratello di.... Ma lui è Alex Marquez e ha già vinto due mondiali", ha aggiunto il campione del Mondo. "C'è però un'altra faccia che non possiamo dimenticare, la perdita di Afridza Munandar. Lo conoscevo e il mondo delle corse è così. Mando un abbraccio alla sua famiglia" ha concluso Marquez.

"Abbiamo fatto tutto il possibile, il passo era buono. Ma qui è sempre molto strano, l'aderenza è diversa dalle libere. Sapevo che partendo bene avrei potuto far bene, mi aspettavo di più in termini di velocità ma di più non si poteva fare. Sono felice del podio, devo ringraziare la squadra. Il duello con Rossi? Valentino non molla mai, è bello lottare con lui perché è molto aggressivo ma è sempre pulito" così Andrea Dovizioso, pilota della Ducati, ha commentato il suo terzo posto.