Moto2 Malesia: Alex Marquez campione del mondo, allo spagnolo basta il secondo posto

SEPANG

Dopo il titolo in Moto3 conquistato nel 2014, Alex Marquez conquista anche la Moto2 sul circuito di Sepang, in Malesia. Al fratello di Marc basta il secondo posto dietro al sudafricano Brad Binder, staccato di 28 punti con una gara da disputare. Sul terzo gradino del podio c'è Thomas Luthi, superato in classifica dal pilota della Ktm. Quarto Xavi Vierge, quinto Jorge Navarro, il primo degli italiani è Lorenzo Baldassarri (settimo).

Alex Marquez è il nuovo campione del mondo di Moto2. Dopo cinque anni di apprendistato nella categoria di mezzo, lo spagnolo si è dimostrato il più continuo, resistendo alla grande seconda parte di stagione di Brad Binder. Il sudafricano della Ktm centra sul circuito di Sepang la terza vittoria nelle ultime cinque gare, la quarta del 2019, ma non basta per conquistare il primato in classifica, ora definitivamente nelle mani del fratello di Marc, che sale a +28 su Binder con una gara da disputare. Marquez, scattato dalla pole, viene superato in partenza da Binder, che va al comando. Il sudafricano rischia di buttare via la vittoria con un errore a 15 giri dalla fine ma riprende Marquez e lo supera di nuovo poche tornate più tardi.

Al terzo posto si classifica lo svizzero Thomas Luthi, rivale più diretto di Marquez nella corsa al titolo. Quarto Xavi Vierge davanti al connazionale Jorge Navarro. Il primo degli italiani è Lorenzo Baldassarri, settimo, mentre Luca Marini, Nicolò Bulega e Mattia Pasini chiudono rispettivamente al decimo, al 12esimo e al 13esimo posto.