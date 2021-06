MotoGP Olanda: pericoloso highside per Marquez in FP2

Attimi di paura per il box Honda nel corso della seconda sessione di prove libere del GP d'Olanda ad Assen, con Marc Marquez protagonista di un pericoloso highside. Lo spagnolo, disarcionato dalla sua RC213V in percorrenza di curva 10, è stato proiettato in aria a diversi metri d'altezza per poi atterrare duramente sull'asfalto. Preoccupazione subito per il braccio destro operato, il "Cabroncito" è rientrato successivamente ai box per il consueto briefing col team.