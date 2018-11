MotoGP Valencia, Rossi: "Ho fatto un altro errore, sono molto dispiaciuto"

18/11/2018

È un Valentino Rossi piuttosto abbattuto quello che si presenta ai microfoni dopo la caduta nell'ultimo GP stagionale: "Rimane la buona prestazione delle ultime due gare. Quando si lotta per vincere è un segnale positivo, da non buttare via. Però anche oggi ho sbagliato...ho fatto un errore e sinceramente sono molto, molto dispiaciuto. Per me, per la Yamaha, per tutto il team. È da tanto che non salgo sul podio. Sono anche stato sfortunato perché nella prima parte di gara ero molto veloce e avevo la gomma giusta per battere Rins e Dovi, nella seconda Andrea aveva una gomma in più e l'ha messa. È stato bravo lui. Io ho provato ad andare a prenderlo ma non ce l'ho fatta, non mi aspettavo la caduta".

Sulle prospettive in vista 2019, Vale resta ancora dubbioso: "Il finale di stagione è stato abbastanza positivo. Io sono stato competitivo e Maverick ha vinto in Australia. Diciamo che nelle ultime 4-5 gare siamo stati un po' più veloci. Però non basta. Per lottare con Honda e Ducati serve un aiuto dalla Yamaha. Questi test di Valencia e quelli di Jerez saranno importanti, abbiamo qualcosina da provare. Poi vedremo a inizio febbraio se saremo riusciti a migliorare".



Piuttosto deluso dalla sua stagione anche Maverick Vinales: "Il voto alla mia stagione? Mi do un 5, la vittoria di Phillip Island non basta...ho fatto decimo o nono in diverse gare, quindi non posso essere molto contento. In ogni caso sono riuscito a vincere una gara e fare una pole e questo è positivo sia per me sia per la Yamaha. La caduta di oggi? Si è rotto un sensore in partenza, credo quello della piega, quindi la moto aveva un po' meno potenza in rettilineo e un po' troppa in curva. Ho fatto qualche giro per capire come gestirla e poi stavo andando bene. Ero contento perché mi sentivo particolarmente sull'acqua dove di solito faticavamo. La caduta credo sia stata una conseguenza di questo problema elettronico".