MotoGP Italia, pole d'astuzia per Marquez

01/06/2019

Marc, ancora una volta, ha dato prova della sua furbizia. Come già aveva fatto in Qatar (altra "pista Ducati"), il leader del mondiale ha sfruttato al meglio la scia di una Desmosedici e questa volta è arrivato anche il bottino grosso: una pole che al Mugello gli mancava dal 2014. È servito proprio l'ultimo assalto al catalano per strappare la prima casella a un fin lì scatenato Quartararo, ancora una volta la Yamaha più efficace sul giro secco, mentre non è riuscito ad andare oltre un comunque confortante terzo posto Petrucci, nettamente il migliore dei piloti Ducati.