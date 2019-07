MotoGP Germania, festa Marquez: "Vado in vacanza felice"

07/07/2019

Marc Marquez si gode il trionfo del Sachsenring, il decimo consecutivo sulla pista tedesca: "Ho festeggiato molto perché ero davvero felice anche per Alex (il fratello che ha vinto la gara della Moto2, ndr), andiamo in vacanza molto felici entrambi. Vincere comunque non è mai normale, bisogna sempre esultare perché tutti vogliono vincere e non sai mai cosa succederà la gara dopo. In partenza ho rischiato, la moto si è impennata e la staccata è stata difficile. Mi aspettavo che Maverick e Rins potessero starmi dietro, soprattutto i primi 15 giri, però ho fatto un grandissimo passo. Ora vacanza, almeno 10 giorni di spiaggia e di abbronzatura...".

Esulta anche Vinales, che sembra aver trovato finalmente un po' di continuità con la sua M1: "Qui era davvero dura, abbiamo scelto la hard che forse non era la gomma migliore, però ho fatto quello che volevo, staccare gli altri e stare dietro a Marquez. Lui aveva un grip posteriore molto più elevato del nostro, ho capito subito che dovevo puntare al podio, cercare di guidare 'smooth' e conservare le gomme fino alla fine. Abbiamo ottenuto il massimo. Sono molto contento. Il team ha fatto un lavoro incredibile ultimamente, ma possiamo crescere ancora. Ora non ho tanti punti, è vero, però mancano ancora tante gare e penso che possiamo fare bene, lavorare e preparare al meglio la moto per il 2020".



Felice anche Cal Crutchlow, che non andava a podio dalla prima gara dell'anno in Qatar: "Ad Assen avevamo fatto una buonissima gara e anche a Barcellona. Devo dire che non ci sono stati grandi errori negli ultimi GP e anche oggi mi sono comportato bene. Anche il team ha fatto un ottimo lavoro sul ritmo gara e sul setting. Sono molto contento di questo terzo posto. Maverick stava guidando benissimo, ho provato a stargli dietro, ma poi ho fatto un errore quando ho tentato di sorpassarlo. A me la terza posizione va benissimo, peccato per quel piccolo errore, altrimenti me la sarei potuta giocare fino alla fine per la seconda. Le difficoltà con l'avantreno della Honda? Resta la moto perfetta per Marquez...".