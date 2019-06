MotoGP Catalogna: Rins vola nelle Libere 3, tutti i big al Q2

15/06/2019 di DANIELE PEZZINI

Alex Rins è il pilota più veloce dopo la terza sessione di libere del GP di Catalogna. Il pilota Suzuki ha girato in 1'39''547 , tenendosi dietro la Yamaha Petronas di Quartararo (+ 0''036) e la Honda LCR di Crutchlow (+ 0''164). Tiratissima la battaglia tra i big : Rossi, Vinales, Dovizioso, Petrucci, Marquez e Lorenzo sono tutti in top 10, racchiusi in poco più di due decimi. Brutta caduta per Morbidelli , fortunatamente senza gravi conseguenze.

Sarà un assalto alla pole incredibilmente combattutto quello che attende i piloti della MotoGP nel sabato pomeriggio di Barcellona. Le Libere 3 hanno incoronato Rins come pilota più veloce, ma gli altri top rider sono lì, a pochi decimi dal padrone di casa e a pochissimi millesimi gli uni dagli altri.



Sensazioni positive, finalmente, in casa Yamaha: insieme al solito Quartararo (sempre super efficace sul giro secco) hanno chiuso in top 10 sia Valentino (4°), sia Maverick (5°) staccati rispettivamente di 0''175 e 0''209 dalla vetta. Segnali incoraggianti per il team di Iwata, dopo il disastroso weekend del Mugello. Bene anche le Ducati, che hanno portato entrambi i piloti al Q2 con Dovizioso 6° a + 0''222 e Petrucci 8° a + 0''371, divisi dalla KTM di un eccezionale Pol Espargaro. Gli ultimi due qualificati al Q2 sono i piloti Honda, con Marquez 9° a + 0''376 e Lorenzo 10° a + 0''402. I due compagni di team sono anche stati protagonisti di un vistoso screzio nel finale di sessione: Jorge che non si è accorto dell'arrivo di Marc e lo ha rallentato durante il suo giro lanciato, beccandosi un plateale gesto di insulto da parte del compagno.



Fuori dai migliori dieci Franco Morbidelli, che è stato vittima di uno spaventoso highside alla curva 13 mentre era impegnato in un giro cronometrato alle spalle di Rossi. L'italo-brasiliano è stato lanciato in aria dalla sua M1 ed è riatterrato pesantemente sull'asfalto, rimediando fortunatamente solo una botta e un abrasione al piede destro. È stato subito dichiarato "fit" per il prosieguo del weekend.