MotoGp, Valentino Rossi: "Con la doppietta Bagnaia-Bezzecchi siamo sul tetto del mondo"

"Pecco Bagnaia e Bez primo e secondo in MotoGp ad Assen, una giornata indimenticabile, grazie al loro talento ed al grande lavoro di tutti nella VR Riders Academy, nel VR46 Racing Team e della Ducati corse. Oggi godiamo, siamo sul tetto del mondo". Così in un tweet Valentino Rossi esprime tutta la sua gioia per la doppietta dei piloti Ducati, cresciuti nella sua Academy, nel Gran Premio d'Olanda.