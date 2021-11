MotoGP Valencia: Aleix Espargarò regola Miller, Rossi vola al Q2

MOTOGP VALENCIA

L'Aprilia precede la Ducati di soli 18 millesimi, Rossi conquista la Q2 nell'ultimo appuntamento in carriera in MotoGP

di

LUCA BUCCERI

Aleix Espargarò conquista il miglior tempo della terza sessione di prove libere del GP di Valencia, ultimo appuntamento stagionale della MotoGP. Il pilota spagnolo dell'Aprilia, che guida la cronometrica in 1:30.529, precede la Ducati di Miller di soli 18 millesimi e la Yamaha di Morbidelli. Quarto tempo per Bagnaia, decimo per Valentino Rossi che accede direttamente al Q2 nell'ultimo weekend in carriera nel Motomondiale.

L'ultima tappa stagionale della MotoGP sul Ricardo Tormo di Valencia regala tanti spunti e altrettante sorprese, con una FP3 velocissima e ricca di emozioni. Ad avere la meglio è una super Aprilia di Aleix Espargarò, che per soli 18 millesimi batte una super Ducati di Jack Miller che ieri si era mostrato in grande spolvero sul tracciato spagnolo. In 1:30.529 lo spagnolo conquista il miglior tempo assoluto delle tre sessioni, ma oltre la soddisfazione di quanto fatto il pensiero non può non andare al fratello Pol Espargarò rimasto coinvolto in una brutta caduta dopo un violento high side. Il pilota Honda è stato soccorso e trasferito al centro medico, ulteriori notizie sul prosieguo del suo weekend sono attese nelle prossime ore.

A seguire l'Aprilia, come detto, c'è la Ducati di Jack Miller, che precede di 67 millesimi la Yamaha di un super Franco Morbidelli che sembra aver trovato il giusto setting per la sua M1. Reduce dall'infortunio che lo ha tenuto lontano dalle piste per diversi mesi, Morbido sembra aver ritrovato il giusto feeling in sella, nella speranza che quanto sarà fatto in qualifica non venga vanificato in gara dove la sua Yamaha non ha performato al meglio negli ultimi appuntamenti. Quarto tempo per Bagnaia, che insieme a Martìn, Mir, Nakagami, Zarco e Quartararo conquista il Q2 diretto. Tra i 10 c'è anche Valentino Rossi, che all'ultimo appuntamento in carriera nel Motomondiale si presenterà entro le prime quattro file, con l'obiettivo silente di acciuffare quel 200° podio che manca tra 500 e MotoGP.

Saranno costretti a passare dal Q1 invece Rins, Binder, Luca Marini, Maverick Vinales e Andrea Dovizioso. Per questi sarà battaglia dura già dai primi minuti della sessione di qualifica, con l'intento di acciuffare uno dei due tempi necessari per volare al Q2 e lottare successivamente per l'ultima pole dell'anno.