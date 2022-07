MotoGP, ufficiale: Rins riparte dalla Honda, con Cecchinello fino al 2024

MOTOGP

Dopo la conferma dell'addio di Suzuki al Motomondiale, lo spagnolo si è accordato per un biennale con il team LCR

Ora è ufficiale: Alex Rins correrà con la Honda LCR nelle prossime due stagioni. Il pilota spagnolo ha firmato il contratto che lo legherà al team di Lucio Cecchinello fino alla fine del 2024, pochi mesi dopo l'annuncio del ritiro dal Motomondiale da parte di Suzuki. Rins prenderà il posto di Alex Marquez, destinato alla Ducati del team Gresini, avrà un contratto da pilota ufficiale e potrà disporre degli stessi materiali di cui disporranno i piloti del team Honda factory.

"Rins è un pilota esperto, veloce, da podio. Questo bagaglio di esperienza, unito alla sua capacità di dare consigli precisi ai suoi tecnici, ci aiuterà sicuramente a migliorare il nostro pacchetto moto, puntando a lottare per più podi", sono state le parole di Cecchinello.

Carico anche il pilota: "Cambiare squadra e moto è una sfida, ma sono pronto a dare il 100% e a mettere in pratica tutto ciò che ho imparato durante i miei anni in MotoGP. La fiducia di Lucio e della Honda è stata fondamentale per me nel decidere di affrontare questa sfida. Vorrei ringraziarli per questa opportunità".

Resta da definire il futuro dell'altro pilota Suzuki, Joan Mir. Il campione del mondo 2020 è promesso sposo del team HRC, dove affiancherebbe Marc Marquez, ma al momento non vi è ancora nulla di ufficiale. Il suo manager, pochi giorni fa, ha fatto sapere che quella della Honda factory è l'unica opzione percorribile e che, in caso di mancato accordo, non sarebbe da escludere un anno di stop per il maiorchino.

