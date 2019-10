MotoGP Thailandia, Marquez: "Era tanto che non cadevo così..."

Per Marc Marquez, a un passo dall'ottavo titolo iridato, è stato un venerdì un po' travagliato: "Era cominciato tutto bene, poi c'è stato quell'incidente. Era da tanto che non cadevo così forte - ha ammesso lo spagnolo - A cosa è stato dovuto? Non lo so in realtà, può essere che sia stato un mio errore, oppure la gomma era fredda. Sicuramente non andavo troppo veloce. Sono rimasto senza respiro per cinque secondi, ma sono sembrati molti di più...Ora ho male un po' dappertutto, soprattutto alla schiena, però il dolore si è fatto sentire solo nei primi giri della FP2. Sicuramente l'incidente ha cambiato un po' i nostri piani, ma io mi sento bene sulla moto e anche con un po' di male non avrò problemi. Non condizionerà il mio weekend".

Sulla caduta del compagno è intervenuto anche Jorge Lorenzo: "Marc fisicamente è come un toro e può permettersi anche cadute del genere senza farsi condizionare - ha detto il maiorchino - Anche infortunato è più veloce di tutto il resto del gruppo...Le mie performance? In FP1 abbiamo cominciato con qualche idea nuova che ci era venuta ad Aragon e mi ero sentito bene, ma nel pomeriggio hanno funzionato meno e non sono stato abbastanza rapido, soprattutto sul giro secco. Comunque sono a 1,5 secondi dai primi, che è meno delle ultime gare. Quello è l'unico aspetto positivo".

Grossi sorrisi per Fabio Quartararo, che ha chiuso con il miglior tempo assoluto: "Fa caldissimo, molto più del 2018 - ha detto il francese della Yamaha Petronas - Oggi però è stato un gran giorno per noi. Il time attack è stato buono, ma soprattutto il passo c'è e e anche l'adattamento al circuito è stato positivo. C'è ovviamente parecchio da migliorare, ma abbiamo già qualche idea in merito, sia in termini di guida sia in termini di moto".