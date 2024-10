MotoGP Thailandia, Bagnaia: "Gara eternamente lunga, è stata complicata"

Francesco Bagnaia lascia la Thailandia col sorriso, consapevole di poter dire ancora la sua nella corsa al titolo MotoGP. Dopo il terzo posto in Sprint, il successo nel GP di Buriram consente all'italiano di ridurre a 17 punti il gap da Martin: "Dopo il warm up non ero contento e soddisfatto, ma devo ringraziare il team perché abbiamo capito cosa fare e abbiamo fatto un passo avanti importante. Sono felicissimo perché stamattina non mi trovavo bene in moto e non riuscivo a sfruttarne il potenziale. Ringrazio il team perché hanno avuto il giusto intuito, ho sentito una moto con un ritmo buono".