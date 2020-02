MotoGP, test Qatar: Quartararo il più veloce nel day-2, Dovizioso ottavo davanti a Rossi  

TEST QATAR

Nella seconda giornata di test MotoGP sul circuito di Losail, in Qatar, la Yamaha fa la voce grossa piazzando tre moto tra le prime quattro. Il più veloce è Fabio Quartararo (team Petronas), davanti a Alex Rins, Maverick Viñales e al compagno di squadra Franco Morbidelli. Buon quinto posto per Pecco Bagnaia, chiude invece ottavo Andrea Dovizioso davanti a Valentino Rossi. Caduta senza conseguenze per Marc Marquez, solo 14esimo.



La Yamaha risponde alla Suzuki, che aveva fatto segnare i migliori tempi nel day-1 dell'ultima sessione di prove di MotoGP. Passata questa tre-giorni, i piloti si vedranno solo nel weekend di Losail per la prima gara stagionale prevista l'8 marzo. La casa di Iwata piazza tre moto nelle prime quattro posizioni: solo Alex Rins rovina il dominio con la sua Suzuki. Lo spagnolo è secondo a +0.162 dal leader Fabio Quartararo. El Diablo, così, si ripete dopo aver dominato i test di Sepang (Malesia) e mette in fila tutti con il suo 1:54.038. Terzo Maverick Viñales (+0.226) davanti a un ottimo Franco MorbidellI (+0.443). Non partecipa alla festa, suo malgrado, Valentino Rossi, che termina al nono posto, staccato di sette decimi da Quartararo. Ma l'indicazione generale è che la nuova Yamaha sembra essere nata bene e avere digerito al meglio la nuova gomma posteriore Michelin.

Se ne saprà di più al momento del dunque, in gara. Una corsa che, notoriamente, si disputa la sera: si spiega anche così il poco lavoro nelle prime ore della giornata (i test sono iniziati alle 13 locali). I piloti lavorano soprattutto al calare della luce ma gli imprevisti sono dietro l'angolo: il grip cala quando la temperatura scende e fioccano le cadute. Da annotare quelle di Marc Marquez (subito tornato in sella) e Cal Crutchlow, a sottolineare la giornata difficile per la Honda, che fa una comparsata tra i primi dieci solo con Takaaki Nakagami. Se non c'è dubbio che il campione del mondo tenterà la zampata quando più conterà, il pilota britannico ha espresso diverse critiche alla sua moto e ha terminato anzitempo i lavori per le conseguenze della caduta (ha una fasciatura al braccio destro). Bene Pecco Bagnaia, quinto sulla Pramac Ducati, la casa di Borgo Panigale piazza Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci rispettivamente all'ottavo e al 12esimo posto, confermando il nuovo forcellone che tanto sembra piacere al forlivese. Buona anche la sesta posizione di Johann Zarco su Avintia davanti a Joan Mir (Suzuki).

MOTOGP, I TEMPI DELLA SECONDA GIORNATA DI TEST:

1. Fabio Quartararo (Petronas Yamaha), 1:54.038

2. Alex Rins (Suzuki Ecstar), +0.162

3. Maverick Viñales (Monster Yamaha), +0.226

4. Franco Morbidelli (Petronas Yamaha), +0.443

5. Francesco Bagnaia (Pramac Ducati), +0.482

6. Johann Zarco (Reale Avintia), +0.527

7. Joan Mir (Suzuki Ecstar), +0.574

8. Andrea Dovizioso (Ducati Team), +0.624

9. Valentino Rossi (Monster Yamaha), +0.702

10. Takaaki Nagakami (LCR Honda), +0.721

11. Aleix Espargaró (Aprilia Gresini), +0.724

12. Danilo Petrucci (Ducati Team), +0.814

13. Pol Espargaró (Red Bull KTM), +0.852

14. Marc Marquez (Repsol Honda), +1.055

15. Jack Miller (Pramac Ducati), +1.156

16. Tito Rabat (Reale Avintia), +1.314

17. Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech3), +1.562

18. Iker Lecuona (Red Bull KTM Tech3), +1.606

19. Alex Marquez (Repsol Honda), +1.687

20. Brad Binder (Red Bull KTM), +1.892

21. Cal Crutchlow (LCR Honda), +2.140

22. Bradley Smith (Aprilia Test Rider), +2.369