MotoGp, test Barcellona: Viñales più veloce di tutti davanti a Quartararo e Nakagami, Bagnaia quinto

MOTOGP

Lo spagnolo firma il miglior giro nella giornata di Montmelò. Morbidelli ottavo, decimo Rossi

Nei test della MotoGp a Barcellona, Viñales manda un chiaro messaggio alla concorrenza e firma il giro più veloce in 1’39’’400. Dietro allo spagnolo si piazza l’altra Yamaha del leader mondiale Quartararo a 137 centesimi, terzo invece un ottimo Nakagami. Dopo Mir, il miglior italiano è Bagnaia che conclude il lunedì catalano in quinta posizione, mentre nella top 10 figurano anche Morbidelli, ottavo, e Rossi, decimo. Undicesimo tempo per Marquez.

I test di MotoGp sono concepiti per lavorare sulle moto e per sperimentare senza i tempi stretti e i rischi dei weekend di gara, ma il messaggio che la Yamaha manda a tutti è forte e chiaro: l’obiettivo è prendersi il motomondiale. A Barcellona i migliori tempi li registrano infatti i due piloti della casa giapponese, con Viñales che firma il giro più veloce in 1’39’’400 e il compagno di scuderia Quartararo secondo a 137 centesimi di ritardo. Addirittura 164 giri totali sul circuito di Montmelò per i due, attualmente sesto e primo nella classifica generale. Terzo nel lunedì catalano a tre decimi dal 26enne di Figueres conclude invece Nakagami, con buone risposte dalla sua Honda nei 67 giri di pista. Appena giù dal podio invece la Suzuki del campione del mondo 2020 Mir, con appena due giri in meno del giapponese.

Passando agli italiani, il miglior risultato lo registra Bagnaia piazzandosi in quinta posizione e guidando decisamente meglio del compagno di Ducati Miller, relegato invece al 14esimo posto. Dopo Espargaro e Zarco si trova invece la migliore delle Petronas, quella di Morbidelli che non riesce a sfondare il muro di 1’40’’ e si merita così l’ottava posizione. Giornata fondamentale poi anche per il compagno e connazionale Rossi dopo le recenti delusioni di gara, decimo nei test di Barcellona e davanti a Marc Marquez per soltanto quattro striminziti millesimi. Al di là del posizionamento finale, anche per il 28enne di Cervera è fondamentale una giornata completa di prove su pista, testimoniate da addirittura 87 giri, la cifra più alta tra tutti i presenti. La prossima gara è in programma tra due weekend in Germania, a Sachsenring.