MotoGp: test a Barcellona, Vinales il più veloce

17/06/2019

Maverick Vinales vola nei test MotoGp a Barcellona sul circuito del Montmelò con l'importante novità Michelin che ha portato i quattro nuovi tipi di mescole posteriori in vista del 2020. A segnare il miglior tempo il pilota spagnolo della Yamaha (1'38''967) poi Franco Morbidelli e Marquez. Tante novità per Honda (il vincitore in Catalogna aveva a disposizione tre moto, un telaio foderato in carbonio e una carena con ali ispirate a quelle Yamaha) e Ducati (telaio con inserti in carbonio e profilo aggiuntivo sull'Halo).