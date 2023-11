MotoGP, Tardozzi (Ducati): "Ora festeggiamo Pecco, Martin sarà pilota del futuro"

MOTOGP

Il team manager: "Complimenti alla Pramac, grande campionato"

Bagnaia nel club dei pluricampioni

































© Getty Images 1 di 18 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "Dispiace per Martin, sarebbe stato più bello finire la gara con Martin in pista. Ha fatto un grande campionato. Faccio i complimenti alla Pramac, Martin è cresciuto molto e sarà uno dei piloti del futuro. Ora festeggiamo Pecco". Così a Sky Sport Davide Tardozzi, team manager della Ducati ufficiale, dopo la caduta dello spagnolo nel sesto giro del GP di Valencia che ha consegna il titolo mondiale a Francesco Bagnaia a gara ancora in corso.

"Confermarsi è difficilissimo e Pecco lo ha sempre detto. Abbiamo avuto avversari tosti, Martin è stato velocissimo. Ha battuto l'avversario dei prossimi anni, i contendenti al titolo dovranno fare i conti non solo con Pecco ma anche con Jorge", ha detto ancora Tardozzi. "Ieri la tensione era alta, abbiamo cercato di concentrarci in positivo. Dobbiamo ringraziare anche persone come Valentino (Rossi, ndr), Pecco ha bisogno di persone così al suo fianco. Da Barcellona questa è la vittoria più bella in assoluto", ha aggiunto Domizia, la fidanzata di Pecco. Prima della premiazione c'è stato un abbraccio tra Bagnaia e Jorge Martin che si è congratulato con il campione del mondo e ha spiegato la dinamica dell'incidente che lo escluso dalla gara.

BORGO PANIGALE SI TINGE DI ROSSO

Un'ovazione, un boato di felicità con applausi, fumogeni rossi e bandiere sventolanti hanno accolto a Borgo Panigale, sede della Ducati, il bis del titolo mondiale per la rossa di Francesco Bagnaia, campione MotoGP, anche nel 2023 dopo il titolo dello scorso anno. Tantissimi i tifosi, gli appassionati e i dipendenti con le loro famiglie che si sono riuniti nella sede della Ducati che per l'occasione del GP della Comunità Valenciana ha aperto le sue porte per condividere l'emozione di guardare tutti insieme l'ultima gara del MotoGP. Nello spazio all'aperto è stato allestito un maxi schermo per la trasmissione dell'evento.