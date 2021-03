MotoGP, Suzuki svela la GSX-RR: Mir a caccia del bis Mondiale

MOTOGP

Il team giapponese, che rispetto alla scorsa stagione non potrà contare su Davide Brivio, spera di poter confermare Mir sul tetto del mondo

Suzuki vuole fare il bis Mondiale e, sulla pista di Losail dove da ieri hanno preso il via i test ufficiali della stagione, svela la due ruote che proverà a dare del filo da torcere alla Honda e Marc Marquez. Palcoscenico già scelto da Aprilia per presentare la sua RS-GP, anche il team giapponese ha scelto l'asfalto qatariota per togliere i veli alla GSX-RR. La livrea, per sommi capi, è quella già nota, ma è nei dettagli che Suzuki spera di "aggredire" il Motomondiale. In bella vista il logo del nuovo sponsor Monster Energy, spazio anche all'adesivo "M1R" sul cupolino per celebrare il titolo piloti conquistato nel 2020. Confermata, senza alcun dubbio da parte del team, la coppia di piloti formata dal campione in carica Joan Mir e Alex Rins. Suzuki, ecco la GSX-RR per il 2021 ufficio-stampa

Ripetersi sarà complicato, Suzuki dovrà vedersela con due nemici di non poco conto: l'Honda di Marquez e le tante aspettative. Lo sa bene Shinichi Sahara, Project Leader e Team Director del team di Hamamatsu: "Il 2020 è stata una stagione fantastica per noi, visto che abbiamo vinto il titolo mondiale per il pilota e il team. Questa stagione 2021 sarà una stagione impegnativa per noi, poiché puntiamo a ottenere risultati ancora migliori rispetto allo scorso anno, ma sono fiducioso che saremo in grado di assumere questo ruolo importante e lottare per ottenere grandi risultati. A causa delle restrizioni Covid, sarà un'altra stagione molto strana e il congelamento dello sviluppo del motore ci lascia con meno aree su cui regolare e lavorare, quindi il livello di competizione sarà alto come lo scorso anno".

"Abbiamo sviluppato un team maturo e solido, quindi sono pienamente fiducioso che insieme troveremo il modo migliore per essere efficienti ed efficaci. Sia Joan Mir che Alex Rins hanno fatto molta preparazione invernale, sono arrivati ​​motivati ​​e determinati in vista di questa nuova stagione, quindi daremo il nostro 100% per fornire loro le migliori condizioni e strumenti per esibirsi bene e lottare per le prime posizioni" ha spiegato Sahara.

Entusiasmo e voglia di ricominciare anche da parte del campione in carica Joan Mir, autentica rivelazione dello scorso Motomondiale: "Questa nuova stagione sembra essere emozionante con molti contendenti veloci. Nonostante la vittoria lo scorso anno non mi considero il "favorito" di questa stagione, perché credo che ci sia ancora tanto lavoro da fare e grandi risultati da ottenere. Tuttavia, entro nel 2021 come "l'uomo da battere", e di sicuro c'è una certa pressione attorno a questo. Onestamente non mi dispiace, lo vedo come una cosa positiva perché la pressione mi ha sempre dato una spinta in più piuttosto che trattenermi".

"Ancora una volta sarà una stagione strana con questa pandemia di Covid e tutte le restrizioni di viaggio, ma spero che le cose andranno sempre meglio non solo per noi, la famiglia MotoGP, ma anche per tutti i nostri fan in tutto il mondo. Ho lasciato la mia GSX-RR lo scorso anno con ottime sensazioni, i limiti allo sviluppo hanno impedito grandi passi di miglioramento, ma sono fiducioso che il reparto ricerca e sviluppo di Suzuki ei nostri ingegneri e meccanici di pista abbiano trovato alcuni passaggi per migliorare".

Voglia di tornare in pista anche per Rins, lo scorso anno segnato da alcuni infortuni che non lo hanno fatto rendere al meglio ad inizio stagione: "Per tutto l'inverno non vedevo l'ora di tornare in pista! Mi sono allenato molto, soprattutto con la mia bici da pista, ma in realtà niente batte in sella alla mia GSX-RR. Penso che quest'anno potrebbe essere fantastico per noi, abbiamo una squadra forte e una moto forte. Siamo più motivati ​​che mai e sappiamo che la nostra moto è in grado di vincere, quindi siamo pronti a combattere. Il calendario è abbastanza pieno, nonostante tutto, e ci sono molti piloti veloci, quindi costruire una campagna coerente sarà la chiave come sempre".