MotoGP, stagione finita per Marc Marquez

Stagione finita per Marc Marquez. Il campione del mondo di MotoGP non sarà in pista né la prossima settimana nel secondo round di Valencia, né nell'ultimo appuntamento del 2020 a Portimao. Lo spagnolo, fratturatosi al braccio destro nel mese di luglio, si è già sottoposto a due interventi chirurgici ed è in attesa di un consulto per valutare la terza operazione. L'operazione non è stata ancora pianificata, anche perché si vogliono attendere i tre mesi necessari dal punto di vista medico per verificare le condizioni del braccio, per poi decidere il da farsi.