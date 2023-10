Sprint Race Indonesia, Bagnaia: "Poteva essere una gara diversa, mi girano i c..."

Francesco Bagnaia non va oltre l'ottavo posto in Sprint Race in Indonesia, risultato che gli ha fatto perdere la leadership del Mondiale con Jorge Martín che ha messo la freccia e ora è a +7 sull'italiano. Una gara in salita per l'iridato che è partito 13° e non è riuscito a risalire la china, con il compagno di box Bastianini che ha tenuto duro non facendosi sorpassare. E alle interviste Pecco non può nascondere la sua delusione per il risultato: "Mi girano i coglioni, oggi era tosta e lo sapevamo visto che partivamo indietro. Mi mancano i primi giri, la moto è nervosa e non riesco a spingere".