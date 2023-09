MotoGP, Bagnaia: "Difficoltà inaspettate, ho cercato di limitare i danni"

LE PAROLE

Il ducatista dopo il 3° posto nella Sprint Race in Giappone: "Non sono riuscito a spingere quanto volevo, c'è da lavorare per domenica"

© Getty Images Francesco Bagnaia non nasconde un po' d'amarezza per come si è sviluppata la sua Sprint Race in Giappone, chiusa al 3° posto: "Mi aspettavo di avere più grip, pensavo di essere più veloce e invece ho faticato abbastanza fin dal primo giro - le parole del pilota Ducati a Sky -. Non sono riuscito a spingere quanto volevo, ho cercato di limitare i danni. Comunque ne è uscita una bella lotta con Jack, è stato divertente".

Nel mirino c'è ora il GP di domenica: "Per domenica c'è da lavorare, non mi aspettavo una difficoltà del genere. Se sono sereno? Sono sereno proprio perché ho fatto il massimo, dopo un weekend come quello dell'India era importante finire sul podio e tutto sommato è stato un inizio positivo. Però dobbiamo capire cosa non ha funzionato dopo due giorni in cui stavamo andando fortissimo. I punti di distacco? L'anno scorso ne abbiamo recuperati 91 per vincere il Mondiale, quest'anno l'obiettivo è aumentare il margine che abbiamo, ma l'approccio mentale non cambia. Non sono mai caduto nel tranello del dover gestire, anzi a volte avrei dovuto farlo di più. Comunque il campionato è ancora lunghissimo, mancano in tutto 13 gare".