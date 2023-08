Sprint Race Austria, Bagnaia: "Dovevo spingere, era la strategia. Contento del successo"

Francesco Bagnaia si conferma in forma super in Sprint Race, con l'ennesima vittoria della stagione dell'iridato nel nuovo format di MotoGP. Quarto successo nella mini-gara per il pilota piemontese, che allunga per il Mondiale e sorride: "È stata dura per il caldo, ma abbiamo preso la testa della gara e ho spinto per non farmi prendere. La posteriore verso la fine era andata, ma la strategia era questa".