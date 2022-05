MotoGP Spagna, Bagnaia: "Giornata fantastica, mai mollare". Bastianini: "Weekend complicato"

MOTOGP SPAGNA

Il pilota Ducati è euforico dopo il gran successo ottenuto a Jerez

Dalla pole al successo, proprio come avveniva nel 2021. Francesco Bagnaia e la Ducati tornano in maniera strepitosa al successo a Jerez, col pilota italiano al settimo cielo: "È una giornata fantastica, abbiamo faticato ad inizio stagione ma non abbiamo mai mollato. A Portimao ho potuto correre e sono riuscito a trovare il feeling del passato. Sono molto contento, c'è del potenziale e ho dimostrato oggi che possiamo combattere anche in piste dove Fabio l'anno scorso ha stravinto". Jerez, Bagnaia torna al successo

























































Dopo l'avvio di stagione complicato, fatto di punti mancati e arrivi al traguardo sempre più ambiziosi, Bagnaia non riesce a trattenersi: "Mi voglio godere questa giornata, sono davvero felice di questo risultato. È forse la vittoria più sofferta della mia carriera visto quanto è successo fin qui. Ho lavorato tanto, non ho potuto girare molto a causa del problema alla spalla e in gara mi ha dato un po' fastidio. Sono orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto".

Ottavo posto per Enea Bastianini, tutt'altro che soddisfatto del suo fine settimana spagnolo: "Weekend complicato, non siamo mai stati veloci e non ho mai sentito la moto mia come ci fosse qualcosa di strano. Siamo partiti in gara per fare il meglio possibile, ma soprattutto giocare in difesa per la classifica. Oggi era fondamentale portare a casa punti, il campionato è lungo e ci sta che una gara non vada per il verso giusto".